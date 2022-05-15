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2 часа назад

Диетолог назвала главные симптомы дефицита витаминов

Мослентаиещё 7

Симптомами дефицита витаминов могут быть не проходящее чувство усталости, кровоточивость дёсен, а также медленно заживающие раны. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Диетолог назвала главные симптомы дефицита витаминов
Фото: МослентаМослента

Усталость, по словам эксперта, может быть вызвана дефицитом железа, витаминов группы B, иногда D и магния. При недостатке витамина С в организме может наблюдаться ломкость сосудиков и капилляров. Шелушения и сухость кожи говорят о недостатке витамина А, Е, Бета-каротина, отметила врач.

Кроме того, из-за недостатка витаминов группы В, В1, В3 могут появиться трещинки в углах рта, резюмировала специалист.

Ранее доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева дала россиянам советы по поддержанию иммунитета.

Здоровье,Наталья Круглова,Елена Малышева,
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