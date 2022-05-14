Терапевт рассказала, чем нельзя мыть посуду

«Все должно быть натуральным, чтобы не было нежелательных реакций, так как моющие средства для посуды мы используем каждый день. Я предпочитаю детские, так как они проходят тестирование Роскачества и врачами-дерматологами. Также можно брать средства, на которых написано „для мытья посуды, овощей и фруктов“, с приставкой „эко“, которые безопасны для окружающей среды, так как они не содержат фосфатов. Хорошо, если в составе такой продукции есть компоненты растительного происхождения — алоэ вера, лимон, лемонграсс, мелисса, которые могут дополнительно оказывать антибактериальное действие. Ну и чтобы смыть средства, посуду нужно споласкивать не менее семи раз, до скрипа. Этот будет означать, что поверхностно-активных веществ на посуде не осталось»,