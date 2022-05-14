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1 час назад

Гинеколог развеяла мифы о гормональной контрацепции

Letidor.ru

Разнообразие современных средств контрацепции позволяет любому человеку выбрать комфортный метод защиты от нежелательной беременности. Именно гормональные препараты окружает множество мифов которые не имеют ничего общего с реальностью. Подробности читайте в нашей новости.

Гинеколог развеяла мифы о гормональной контрацепции
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-гинеколог Оксана Богдашевская рассказала на свой странице «ВКонтакте» о заблуждениях, которым подвержены многие женщины, при выборе гормональных препаратов для контрацепции.

Первый миф, который широко распространен в обществе предостерегает от использования подобных препаратов из-за боязни развития варикоза, но на самом деле это не так.

Варикозное расширение вен — это не противопоказание для КОК и даже не состояние, требующее осторожности. На сегодняшний день не существует убедительных данных о том, является ли ожирение фактором риска варикозной болезни, однако есть полная уверенность, что гормональная контрацепция не является причиной варикоза.

— отметила специалист.

Также, многие отказываются от гормональной контрацепции из-за мастопатии. В этом случае, при выборе таблеток стоит пройти обследование и сдать необходимые анализы. Если по результатам дополнительного обследования выявлен доброкачественный процесс, принимать КОК можно без ограничений.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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