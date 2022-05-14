Названы главные причины развития инфаркта у женщин

Согласно статистике, инфаркт — едва ли не самая частая причина внезапной смерти в наши дни. Большинство из нас знает реальные примеры из жизни знакомых, перенесших инфаркт. Очень многие случаи заканчиваются летальным исходом. Случиться такое может с каждым, особенно после того, как человек перешагнул определенный возрастной рубеж и не только. Подробности читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Ученые Йельской школы медицины выяснили, что инфаркт среди людей в возрастной группе до 55 лет все чаще случается не у мужчин, а именно у женщин, причем прогнозы выживаемости у представительниц прекрасной половины человечества намного ниже, чем у мужчин. Основываясь на данных масштабного исследования, специалисты пришли к выводу, что важными факторами развития сердечных приступов являются не только наследственность и вредные привычки.

Факторы риска сердечных приступов у женщин: сахарный диабет, депрессия, гипертония, высокий уровень холестерина.

Также, у женщин чаще встречаются нетипичные проявления инфаркта, врачи рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем, уделять достаточное внимание рациональному питанию и физическим нагрузкам. Не менее важен и полный отказ от вредных привычек, пишет издание «Доктор Питер».