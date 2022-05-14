В оковах кошмара: cонный паралич испытывают до трети людей

Симптомы сонного паралича звучат как сцены ужасов: чувство ужаса и беспомощности, неспособность двигаться и неприятные галлюцинации. Однако людям, страдающим этим расстройством, не стоит отчаиваться: сегодня его не объясняют одержимостью нечистой силой, и с ним могут справиться врачи

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Сонный паралич возникает в так называемой фазе БДГ-сна, когда появляются сны и их невозможно отличить от реальности. Проще говоря, мозг бодрствует, пока тело спит.

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«Чтобы мы не могли в это время реализовать наши сны — например, не пытаться встать с постели, когда мы думаем, что кто-то преследует нас — запускается процесс так называемой сонной мышечной атонии. То есть, мы теряем способность двигаться. Однако в случае сонного паралича возникает состояние бодрствования, и человек внезапно осознает это», — объясняет Йитка Бушкова из отдела медицины сна Национального института психическ

Михал Кнейп, у которого были приступы один или два раза в неделю в течение определенного периода времени, описывает:

«Вы чувствуете, что не можете дышать. Во время сна тело в основном отключается, а дыхание смягчается, поэтому кажется, что ты задыхаешься».

Существо на груди

Молодые люди более склонны к сонному параличу, но они беспокоят и лиц с нерегулярным сном, находящихся в состоянии стресса или переутомления в течение длительного времени. По статистике, это до 30% населения. Интересно, что расстройство чаще поражает тех, кто засыпает на спине. У одних это может занять всего несколько минут, у других – несколько часов. Это может произойти при засыпании ночью, но чаще всего возникает утром перед самым пробуждением. Данному состоянию часто сопутствуют устрашающие слуховые или зрительные галлюцинации, на которые нельзя реагировать – можно только моргать веками, дышать и ждать, когда неприятные переживания закончатся.

«Я помню сильную панику, потому что я проснулся и не мог двигаться или издавать звуки. Я понятия не имел, что происходит, и не мог позвать на помощь», — вспоминает Владислав Кашпар.

Пока не было научного объяснения, люди интерпретировали явление по-разному — в основном как одержимость нечистой силой. Некоторые произведения искусства также доказывают, что это не современное дело. Например, швейцарский художник Анри Фюзели прославился своими картинами на эту темную тему, потому что сам страдал расстройством. Его самая известная работа «Кошмар» изображает темное существо, сидящее на груди спящего человека, который задыхается.

Раздражает, но безвреден

Если припадки случаются часто, многие люди начинают страдать депрессией и имеют понятные страхи перед засыпанием. Тогда желательно поискать специалиста — чтобы справиться с проблемой, иногда достаточно понять, что она несерьезная.

«Сонный паралич — очень странное явление, когда перестаешь его бояться», — подтверждает Михал Кнейп из личного опыта. Это неприятно, но никак не угрожает человеку.

«Рекомендуется сконцентрироваться на кончиках пальцев рук и ног и попытаться сделать небольшое движение или издать звук», — советует д-р Бушкова о том, как справиться с приступом.