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15 часов назад

Почему сыр полезно есть именно перед сном

Ferra.ruиещё 1

Почему сыр полезно есть именно перед сном
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Express Daily со ссылкой на Верену Сенн, эксперта в области нейробиологии, рассказало о полезных свойствах употребление сыра перед сном.

Глава отдела исследований сна в компании Emma Sleep, рассказала, что сыр состоит из вещества, способствующего хорошему сну. И это вещество - триптофан, биохимическое вещество, которое не вырабатывается в организме человека. Триптофан, объяснила Сенн, является "предшественником" мелатонина, гормона, который может изменять цикл сна.

“Помогая организму вырабатывать больше мелатонина, триптофан может помочь вам лучше регулировать внутренние часы, помогая вам дремать и наслаждаться столь необходимым отдыхом”, - сказала она.

Сенн также пояснила, что крекеры тоже могут в этом помочь. “Употребление большого количества углеводов заставляет организм выделять дополнительное количество инсулина для поддержания уровня сахара в крови”, - добавила она.

Но при употреблении сыра перед сном следует соблюдать одну осторожность - убедиться, что вы едите его не позднее, чем за два-три часа до сна. Эксперт рекомендует оставить это время для того, чтобы ваш организм смог правильно переварить пищу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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