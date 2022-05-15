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57 минут назад

Загородная аптечка: какие лекарства надо взять на дачу

Вечерняя Москва

Старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова, обладатель статуса «Московская медсестра» Марина Яковенко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что обязательно должно лежать в сумке у пожилых людей, которые собираются провести летний сезон на даче.

Загородная аптечка: какие лекарства надо взять на дачу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В первую очередь возьмите лекарства, которые вы принимаете постоянно, например, если вы гипертоник, — отметила врач.

Так, в аптечку следует положить перевязочный материал, например, вату, бинт, пластырь, а также антисептики, так как стерильные вещи на даче найти крайне сложно. При этом, важно взять термометр и тонометр.

По словам Яковенко, набор лекарств обязательно должен включать в себя обезболивающее, антигистаминные и жаропонижающее препараты. Перечь препаратов поможет при возникновении простуды или аллергии и зуда после укусов насекомых.

Также врач рекомендует положить в домашнюю аптечку любые спазмолитики, например, активированный уголь, и препараты для восполнения жидкости в организме. Они помогут при обезвоживании, острой диарее.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, как неправильные физические нагрузки во время дачных работ могут навредить здоровью.

Здоровье,Андрей Тяжельников,
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