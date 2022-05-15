Специалисты рассказали о пользе зеленого чая

Специалист по питанию поделилась полезными свойствами зеленого чая, который принято употреблять при ведении здорового образа жизни.

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Эксперт Пакизе Гизем Акгюль отметила, что в ходе производства зеленого чая свежие листья ненадолго подвергают воздействию высокой температуры, что позволяет дезактивировать все ферменты-окислители. Кроме того, в зеленом чае содержится почти в десять раз больше витамина С, чем в черном.

Зеленый чай также содержит гораздо больше теанина, чем его черный «собрат», что делает его прекрасным антистрессом.

Диетолог утверждает, что зеленый чай полезен для укрепления иммунитета, предотвращения появления лишнего веса, профилактики рака, регулирования уровня сахара в крови.