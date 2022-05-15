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1 час назад

Специалисты рассказали о пользе зеленого чая для здоровья

Волгоградская правда

Специалист по питанию поделилась полезными свойствами зеленого чая, который принято употреблять при ведении здорового образа жизни.

Специалисты рассказали о пользе зеленого чая
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Эксперт Пакизе Гизем Акгюль отметила, что в ходе производства зеленого чая свежие листья ненадолго подвергают воздействию высокой температуры, что позволяет дезактивировать все ферменты-окислители. Кроме того, в зеленом чае содержится почти в десять раз больше витамина С, чем в черном.

Зеленый чай также содержит гораздо больше теанина, чем его черный «собрат», что делает его прекрасным антистрессом.

Диетолог утверждает, что зеленый чай полезен для укрепления иммунитета, предотвращения появления лишнего веса, профилактики рака, регулирования уровня сахара в крови.

Помимо этого, специалист заявила, что этот напиток следует заваривать четыре-пять минут, а пить его желательно не из пластиковых или алюминиевых емкостей.

Здоровье,
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