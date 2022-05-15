Мигрень: почему она возникает и как быстро снять боль

Мигрень коварна. Она захватывает голову и сосуды в плен и долго не отпускает. Чем мигрень отличается от обычной головной боли? По каким признакам ее безошибочно распознать? Когда пора бежать к неврологу, а когда можно купировать приступ таблеткой? Есть ли спасение от мигрени? На все эти вопросы Еве.Ру ответил врач-невролог клиники «Семейная» Максим Алексеев.
Практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал головную боль. И, пожалуй, это первая по частоте причина обращения к неврологу. На данный момент выделяют больше сотни видов головных болей. Условно все это многообразие можно разделить на два класса:
Из всего обилия видов головных болей к первичным относятся не так много — это мигрень, головная боль напряжения, кластерная головная боль и еще несколько редких и экзотических типов, во многом родственным этой троице. Все остальные виды головной боли являются вторичными. Так, вторичная головная боль может беспокоить при гайморитах, заболеваниях сосудов, после травмы, на фоне инфекций и нарушений обмена веществ. Однако, несмотря на подобное разнообразие, надо учитывать еще и частоту заболевания.
Если мы посмотрим на статистику, то выяснится, что наиболее распространенными среди всех головных болей являются два вида: мигрень — 38% и головная боль напряжения (ГБН) — 54 %, т.е. суммарно эти две причины головных болей составляют 92% случаев. Так что если у вас болит голова, не надо паниковать и искать опухоль. Скорее всего, ваша боль — результат мигрени и ГБН.
Есть так называемые красные флаги, или симптомы, сопровождающие головную боль, которые стоит знать, чтобы понимать, когда следует срочно обратиться к врачу.
Головные боли напряжения обычно не вызывают опасений у пациентов в силу своей малой интенсивности и отсутствия каких либо сопутствующих синдромов. Другое дело — мигрень. Для нее характерна высокая интенсивность приступов, почти всегда нарушающих повседневную активность.
Мигрень — приступообразная повторяющаяся головная боль пульсирующего характера, обычно захватывающая половину головы. Длительности боли 6-72 часа. Встречается у 2-6 % населения, гораздо чаще у женщин. Возникает обычно в возрасте от 10 до 30 лет, хотя бывает и у совсем маленьких детей. В возникновении мигрени важную роль играет наследственность.
Приступ развивается обычно следующим образом. Сначала под действием провоцирующего фактора (стресс, погрешности в питании, гормональные колебания и др.) возникает спазм сосудов длящийся в течение 30-60 минут. В этот момент у части больных может развиваться так называемая аура — предвестник приступа. Затем уставшие сосуды расширяются и перестают контролировать приток крови к мозгу, в результате чего возникает отек их стенок и развивается боль. Затем постепенно сосуды приходят в норму, восстанавливают свой тонус, и приступ прекращается.
По международной классификации мигрень подразделяется на 2 типа: мигрень без ауры и мигрень с аурой. Мигрень без ауры (простая мигрень). Ее основное проявление — пульсирующая односторонняя головная боль. Чаще она захватывает не всю половину головы, а, как правило, лобно-височную или теменно-затылочную область, реже бывает двусторонней, возможно чередование стороны боли. Интенсивность боли — средняя или значительная, в конце приступа боль тупая.
Во время приступа, непереносимость света, сильных звуков. Физическая нагрузка боль усиливает. У большинства больных приступ сопровождается тошнотой, нередко рвотой. Продолжительность приступов варьирует от 4 до 72 часов. Мигрень с аурой. Аура — неврологический симптом, который предшествует головной боли. Головная боль возникает сразу по окончании ауры или после короткого светлого промежутка, реже — во время ауры. Ауры у каждого пациента свои, но при этом, несмотря на все многообразие, у каждого конкретного человека она стереотипна.
Самый частый вариант — это зрительная аура в виде молний, светящихся зигзагов и затуманивания зрения. Она продолжается 5-60 мин, и затем возникает приступ головной боли (офтальмическая, классическая мигрень). На втором по частоте месте стоит аура в виде онемения, беганья мурашек, которые возникают вначале в одном пальце руки, затем переходят на другие, поднимаются по руке и распространяются на лицо. К редким видам ауры относятся слабость половины тела, нарушение речи. И конечно же, подобные симптомы, особенно впервые возникшие, требуют обращения к неврологу, потому что они могут сопровождать не только мигрень, но возникать при инсульте.
В целом, несмотря на крайне неприятные ощущения во время приступов, мигрени крайне редко наносят стойкий вред здоровью. Но встречаются и осложнения, к ним относят мигренозный статус и мигренозный инсульт. Мигренозный статус. Иногда приступы мигрени следуют друг за другом без перерыва, сопровождаются повторной рвотой и обезвоживанием. Если приступ продолжается более 72 часов, диагностируется мигренозный статус. Он требует госпитализации и неотложной терапии. Мигренозный инсульт (инфаркт мозга). В последнее время доказано, что в редких случаях мигренозный приступ заканчивается развитием инфаркта мозга.
Вы можете заподозрить у себя мигрень если:
Важно также чередование стороны головной боли, так как односторонняя головная боль на протяжении длительного времени требует исключения других заболеваний.
Лечение мигрени состоит из купирования приступа и их профилактики. К сожалению, полностью избавиться от этого заболевания невозможно. Купируют приступ приемом обезболивающих. Обычный ибупрофен или парацетамол могут помочь при нетяжелом приступе. Но чаще требуется применение специальных противомигренозных препаратов — триптанов. Если принять их в первые 30 минут, приступ не разовьется. Они есть в таблетках и спрее. Спрей мы назначаем при рвоте. Если у пациента не мигрень, то триптаны не помогут. Кстати, эту специфику препаратов часто используют для уточнения диагноза. Бессильны триптаны — значит, у пациента головная боль другой этимологии.
Если приступы мигрени частые — более трех в месяц, то нужно профилактическое лечение: антидепрессанты, бета-блокаторы, антиконвульсанты, блокаторы кальциевых каналов и селективные ингибиторы обратного захвата норадренлина и серотонина. Это препараты с доказанным действием — они уменьшают частоту приступов мигрени. Конкретный препарат подбирается под каждого пациента врачом индивидуально. Важную роль играет соблюдение сна и отдыха, режима питания, диеты. Вино, сыр, шоколад — это триггеры мигрени. В этих продуктах содержатся кислоты — амины — которые активизируют ядра тройничного нерва, и у человека начинается приступ. С мигренью борются физиотерапией, иглоукалыванием, массажами, когнитивно-поведенческой терапией. Все это, конечно, не исключает применения фармакологических препаратов, назначенных неврологом.