Мигрень: почему она возникает и как быстро снять боль

Мигрень коварна. Она захватывает голову и сосуды в плен и долго не отпускает. Чем мигрень отличается от обычной головной боли? По каким признакам ее безошибочно распознать? Когда пора бежать к неврологу, а когда можно купировать приступ таблеткой? Есть ли спасение от мигрени? На все эти вопросы Еве.Ру ответил врач-невролог клиники «Семейная» Максим Алексеев.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Какие существуют виды головной боли?

Видео дня

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал головную боль. И, пожалуй, это первая по частоте причина обращения к неврологу. На данный момент выделяют больше сотни видов головных болей. Условно все это многообразие можно разделить на два класса:

первичные, которые являются самостоятельным заболеванием;

вторичные, которые развились в результате какого-то другого недуга и являются всего лишь его симптомом.

Из всего обилия видов головных болей к первичным относятся не так много — это мигрень, головная боль напряжения, кластерная головная боль и еще несколько редких и экзотических типов, во многом родственным этой троице. Все остальные виды головной боли являются вторичными. Так, вторичная головная боль может беспокоить при гайморитах, заболеваниях сосудов, после травмы, на фоне инфекций и нарушений обмена веществ. Однако, несмотря на подобное разнообразие, надо учитывать еще и частоту заболевания.

Если мы посмотрим на статистику, то выяснится, что наиболее распространенными среди всех головных болей являются два вида: мигрень — 38% и головная боль напряжения (ГБН) — 54 %, т.е. суммарно эти две причины головных болей составляют 92% случаев. Так что если у вас болит голова, не надо паниковать и искать опухоль. Скорее всего, ваша боль — результат мигрени и ГБН.

Когда пора идти к врачу?

Есть так называемые красные флаги, или симптомы, сопровождающие головную боль, которые стоит знать, чтобы понимать, когда следует срочно обратиться к врачу.

Возникновение головной боли впервые после 50 лет;

Внезапная сильная (громоподобная) головная боль (субарахноидальное кровоизлияние, первая атака мигрени, височный артериит);

Приливы к голове (внутричерепная геморрагия);

Нарастание головной боли при кашле, физическом напряжении (внутричерепная гипертензия, мигрень);

Нарастание головной боли во времени: в течение часов-дней (менингит, энцефалит), дней-недель (опухоль, височный артериит);

Головная боль — причина ночных пробуждений (опухоль, атака кластерной головной боли, мигрени);

По утрам тошнота, рвота, икота, головокружение (опухоль).

Головные боли напряжения обычно не вызывают опасений у пациентов в силу своей малой интенсивности и отсутствия каких либо сопутствующих синдромов. Другое дело — мигрень. Для нее характерна высокая интенсивность приступов, почти всегда нарушающих повседневную активность.

Что такое мигрень?

Мигрень — приступообразная повторяющаяся головная боль пульсирующего характера, обычно захватывающая половину головы. Длительности боли 6-72 часа. Встречается у 2-6 % населения, гораздо чаще у женщин. Возникает обычно в возрасте от 10 до 30 лет, хотя бывает и у совсем маленьких детей. В возникновении мигрени важную роль играет наследственность.

Приступ развивается обычно следующим образом. Сначала под действием провоцирующего фактора (стресс, погрешности в питании, гормональные колебания и др.) возникает спазм сосудов длящийся в течение 30-60 минут. В этот момент у части больных может развиваться так называемая аура — предвестник приступа. Затем уставшие сосуды расширяются и перестают контролировать приток крови к мозгу, в результате чего возникает отек их стенок и развивается боль. Затем постепенно сосуды приходят в норму, восстанавливают свой тонус, и приступ прекращается.

Мигрень с аурой: как диагностировать?

По международной классификации мигрень подразделяется на 2 типа: мигрень без ауры и мигрень с аурой. Мигрень без ауры (простая мигрень). Ее основное проявление — пульсирующая односторонняя головная боль. Чаще она захватывает не всю половину головы, а, как правило, лобно-височную или теменно-затылочную область, реже бывает двусторонней, возможно чередование стороны боли. Интенсивность боли — средняя или значительная, в конце приступа боль тупая.

Во время приступа, непереносимость света, сильных звуков. Физическая нагрузка боль усиливает. У большинства больных приступ сопровождается тошнотой, нередко рвотой. Продолжительность приступов варьирует от 4 до 72 часов. Мигрень с аурой. Аура — неврологический симптом, который предшествует головной боли. Головная боль возникает сразу по окончании ауры или после короткого светлого промежутка, реже — во время ауры. Ауры у каждого пациента свои, но при этом, несмотря на все многообразие, у каждого конкретного человека она стереотипна.

Самый частый вариант — это зрительная аура в виде молний, светящихся зигзагов и затуманивания зрения. Она продолжается 5-60 мин, и затем возникает приступ головной боли (офтальмическая, классическая мигрень). На втором по частоте месте стоит аура в виде онемения, беганья мурашек, которые возникают вначале в одном пальце руки, затем переходят на другие, поднимаются по руке и распространяются на лицо. К редким видам ауры относятся слабость половины тела, нарушение речи. И конечно же, подобные симптомы, особенно впервые возникшие, требуют обращения к неврологу, потому что они могут сопровождать не только мигрень, но возникать при инсульте.

Какие бывают осложнения?

В целом, несмотря на крайне неприятные ощущения во время приступов, мигрени крайне редко наносят стойкий вред здоровью. Но встречаются и осложнения, к ним относят мигренозный статус и мигренозный инсульт. Мигренозный статус. Иногда приступы мигрени следуют друг за другом без перерыва, сопровождаются повторной рвотой и обезвоживанием. Если приступ продолжается более 72 часов, диагностируется мигренозный статус. Он требует госпитализации и неотложной терапии. Мигренозный инсульт (инфаркт мозга). В последнее время доказано, что в редких случаях мигренозный приступ заканчивается развитием инфаркта мозга.

Как диагностировать у себя мигрень?

Вы можете заподозрить у себя мигрень если:

Вы испытывали как минимум 5 приступов головной боли длительностью от 4 до 72 часов (без лечения).

Головная боль имела как минимум 2 из указанных признаков: односторонняя, пульсирующая, средней силы или сильная, усиливается при физической нагрузке.

Головная боль сопровождается хотя бы одним из перечисленных симптомов: тошнота и/или рвота, непереносимость света, сильных звуков.

Важно также чередование стороны головной боли, так как односторонняя головная боль на протяжении длительного времени требует исключения других заболеваний.

Как лечить мигрень?

Лечение мигрени состоит из купирования приступа и их профилактики. К сожалению, полностью избавиться от этого заболевания невозможно. Купируют приступ приемом обезболивающих. Обычный ибупрофен или парацетамол могут помочь при нетяжелом приступе. Но чаще требуется применение специальных противомигренозных препаратов — триптанов. Если принять их в первые 30 минут, приступ не разовьется. Они есть в таблетках и спрее. Спрей мы назначаем при рвоте. Если у пациента не мигрень, то триптаны не помогут. Кстати, эту специфику препаратов часто используют для уточнения диагноза. Бессильны триптаны — значит, у пациента головная боль другой этимологии.