Названы простые способы избавиться от жира на животе

Майкл Мосли рассказал, что отказ от сахара и сокращение потребляемых углеводов помогут быстро снизить вес. Он советует ограничить потребление пищи и напитков, содержащих более пяти процентов сахара, в том числе сладких фруктов, такие как манго и ананас. Кроме того, он не советует пить сладкие коктейли и соки и рекомендует есть меньше белого хлеба, чипсов и макарон, которые содержат сложные углеводы. По его словам, следует избегать диетических закусок и диетических газированных напитков, поскольку в них добавляют большое количество подсластителей.