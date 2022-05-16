Названы простые способы избавиться от жира на животе

Диетолог Майкл Мосли назвал простые способы избавиться от жира на животе. Рекомендации специалиста публикует Daily Express.
Майкл Мосли рассказал, что отказ от сахара и сокращение потребляемых углеводов помогут быстро снизить вес. Он советует ограничить потребление пищи и напитков, содержащих более пяти процентов сахара, в том числе сладких фруктов, такие как манго и ананас. Кроме того, он не советует пить сладкие коктейли и соки и рекомендует есть меньше белого хлеба, чипсов и макарон, которые содержат сложные углеводы. По его словам, следует избегать диетических закусок и диетических газированных напитков, поскольку в них добавляют большое количество подсластителей.
Для борьбы с жиром на животе диетолог рекомендует попробовать интервальное голодание.
«Интервальное голодание может привести к некоторым изменениям в организме, которые облегчают сжигание жира. Это включает в себя снижение уровня инсулина, увеличение количества гормона роста, усиление передачи сигналов адреналина и небольшое ускорение обмена веществ», — объяснил он.
По словам специалиста, худющим не следует игнорировать и физические упражнения.
«Хотя одни только упражнения не помогут вам избавиться от неподатливого жира вокруг живота, они могут снизить риск повторного появления жира, а также снизят уровень сахара в крови и улучшат чувствительность к инсулину», — рассказал он. Мосли предлагает выполнять ультракороткие серии HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки).