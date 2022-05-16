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44 минуты назад

Названы неожиданные причины прибавления веса

Lenta.ruиещё 1

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что резкое сокращение количества потребляемых калорий не всегда помогает похудеть. Об этом сообщает «Москва 24».

Названы неожиданные причины прибавления веса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, после строгих диет люди зачастую возвращаются к прежнему образу жизни и стремительно набирают сброшенные килограммы. В итоге их вес оказывается даже больше, чем был до похудения.

Другой неожиданной причиной прибавления веса Соломатина назвала алкоголь. Это, по ее словам, связано с тем, что спиртные напитки повышают уровень глюкозы в крови и провоцируют аппетит.

«Пиво, например, напиток с высоким гликемическим индексом, хотя и низкокалорийный. К нему идут орешки, чипсы, и можно съесть еще очень много дополнительных калорий. Вообще, человек перестает себя контролировать после того, как выпьет»,

— объяснила она.

Диетолог добавила, что в некоторых случаях прибавление веса свидетельствует о проблемах со здоровьем.

«Набор веса может быть связан и с повреждением организма. То есть это может быть развитие гипотиреоза, когда идет недостаток выработки гормонов щитовидной железы, они отвечают за производство энергии. В таком случае человек может набирать вес»,

— заключила она.

Здоровье,Елена Соломатина,
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