Названы неожиданные причины прибавления веса

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что резкое сокращение количества потребляемых калорий не всегда помогает похудеть. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам специалистки, после строгих диет люди зачастую возвращаются к прежнему образу жизни и стремительно набирают сброшенные килограммы. В итоге их вес оказывается даже больше, чем был до похудения.

Другой неожиданной причиной прибавления веса Соломатина назвала алкоголь. Это, по ее словам, связано с тем, что спиртные напитки повышают уровень глюкозы в крови и провоцируют аппетит.

«Пиво, например, напиток с высоким гликемическим индексом, хотя и низкокалорийный. К нему идут орешки, чипсы, и можно съесть еще очень много дополнительных калорий. Вообще, человек перестает себя контролировать после того, как выпьет»,

— объяснила она.

Диетолог добавила, что в некоторых случаях прибавление веса свидетельствует о проблемах со здоровьем.

«Набор веса может быть связан и с повреждением организма. То есть это может быть развитие гипотиреоза, когда идет недостаток выработки гормонов щитовидной железы, они отвечают за производство энергии. В таком случае человек может набирать вес»,