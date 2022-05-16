Врач назвал неочевидную причину ожирения

Российский врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев назвал одну из неочевидных причин масштабного распространения ожирения — рост числа психических заболеваний в мире. В беседе с Ura.ru он дал рекомендации по лечению этого состояния и предостерег от дорогого и неэффективного лечения.

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По словам Калинчева, компульсивное переедание, то есть переедание на нервной почве, относится к расстройствам пищевого поведения. «Так люди заедают стресс в современном мире. Надо отметить, что такое масштабное распространение ожирения (более 20 процентов населения развитых стран) и лишнего веса (более 60 процентов) во многом обусловлено пандемией психических отклонений», — связал два явления врач.

По словам нутрициолога, лечить ожирение нужно у нескольких специалистов. «Лечатся такие отклонения у психиатров, психоневрологов, психологов и их коллег. Психиатры лечат с помощью медикаментов, быстро, недорого и эффективно. Психологи с помощью различных методик долго, дорого и малоэффективно», — предупредил диетолог, добавив, что в мире идет постоянный подъем числа пациентов с диагностированным ожирением параллельно с повышением числа людей с диагностированными психическими отклонениями.

Калинчев заключил, что редкий пациент готов признать наличие у себя психических отклонений. «Люди не готовы лечиться у мозгоправов, отсюда и рост числа ожирений повсеместно», — констатировал он.