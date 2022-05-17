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2 часа назад

19-летнюю девушку путают с ребенком из-за ее редкой болезни

Газета.Ru

19-летняя жительница Индии из-за редкого диагноза напоминает людям маленькую девочку, пишет Oddity Central. Необычная внешность сделала ее звездой соцсетей. Аболи Джарит стала знаменитостью в Индии после того, как поделилась своей историей.

19-летнюю девушку путают с ребенком из-за редкой болезни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам девушки, в детстве у нее диагностировали почечный рахит - редкое заболевание, приводящее к деформации костей. Из-за этого она с трудом ходит, а ее рост едва превышает метр.

"У немногих людей такое заболевание. Хорошо, что я еще живу, большинство умирают", - прокомментировала Аболи.

Джарит мечтает стать певицей и однажды сняться в фильме. Ей приятно, что про нее узнали много людей, но, как призналась Аболи, она хотела бы прославиться не внешностью, а талантом.

Кроме того, Аболи не нравится, что ее часто с ребенком, но она уже привыкла не обращать внимание на недоброжелателей и верит, что в мире хороших людей больше, чем плохих.

Ранее собака с внешностью "ворчливого старика" удивила соцсети.

Здоровье,
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