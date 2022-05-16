Стало известно о вреде хронического коллективного стресса

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Дарья Трошина предупредила о вреде хронического коллективного стресса. В беседе с изданием Life она обратила внимание на то, что ХКС грозит нарушениями пищеварения, дыхания, когнитивных функций и так далее.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Врач указала на то, что хронический коллективный стресс может возникать из-за катастроф, эпидемий, терактов. Это может происходить как в небольших группах, в семье и различных коллективах — например, у операторов контакт-центров экстренных служб, так и в больших сообществах, а в крупном городе его уровень выше, чем в сельской местности.

По словам Трошиной, в условиях резко и неожиданно изменившейся социально-экономической ситуации уровень стресса у пациентов вырос — мозг человека не успевает обрабатывать информационный поток. «Люди приходят к нам с психологическими нарушениями, которые возникли впервые на фоне постоянного напряжения», — говорит психотерапевт.

Так, продолжает специалист, о ХКС говорят нарушения сна, потеря аппетита, проблемы с пищеварением, головные боли, боли в мышцах, подъемы артериального давления, неприятные ощущения в области сердца, нарушения дыхания, обострения хронических заболеваний (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, мигрени).

Кроме того, рассказывает Трошина, для ХКС характерные психологические нарушения: апатия, быстрая утомляемость от физических нагрузок, нарушение когнитивных функций (концентрации внимания, памяти), снижение работоспособности, подавленное настроение, плаксивость, раздражительность, агрессия, тревожность. Врач рекомендует при проявлении таких симптомов обратиться к специалисту.