4 самые вредные позы для сна

Неправильное положение может привести к серьезным нарушениям. На нашем здоровье может сказаться не только отсутствие сна, но даже поза, в которой мы привыкли погружаться в сон. Специалисты предупреждают — неправильная поза может привести к серьезным нарушениям в организме, поэтому мы решили выяснить, как не допустить развития неприятных состояний.

Сон в вертикальном положении

И нет, не стоя. Многие люди, чей график нельзя назвать нормированным, привыкли засыпать в любом месте в любой неудобной позе. Чаще всего в общественном транспорте сидя. Постепенно привычка спать сидя становится постоянной и человек может спать сидя и дома. Врачи рекомендуют избегать такой позы, так как вполне вероятно нарушение кровообращения, в результате вы можете столкнуться с отеками на следующее утро, а также заработать крайне неприятные проблемы с сосудами.

Сон на животе

Любимая поза для многих. И тем не менее ее трудно назвать полезной. В первую очередь, в этой позе перегружается позвоночник из-за неестественного прогиба, кроме того, шейный отдел также перенапрягается, что может привести к хроническим головным болям. Помимо прочего, излишнее давление на кожу лица приводит к некрасивым заломам и раннему образованию морщин.

Сон в позе «эмбриона»

Поза, несомненно, удобная, но, если верить врачам, не слишком полезная. Единственным преимуществом позы является способность сохранить тепло таким образом, однако на этом положительные стороны заканчиваются. Утром после ночи, проведенной в этой позе, вы рискуете проснуться с сильными болями в суставах. Также специалисты предупреждают, что людям с нарушениями дыхания такая поза противопоказана.

Сон в позе «морской звезды»