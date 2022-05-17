Семь растений, которые снимут усталость и помогут в сексе

Привести мысли и чувства в порядок помогают антидепрессанты. Но они подбираются психотерапевтом строго индивидуально, да и побочных явлений масса - сонливость, заторможенность, сбой в работе печени, почек, ухудшение состава крови и т.д. В таком состоянии многим вообще не до плотских утех. Чтобы не рисковать, для начала можно попробовать растительные препараты с успокаивающим эффектом. Они не только приведут нервы в порядок, но и помогут в сексе.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

1. Базилик: в остроте, да не в обиде

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Замедляет выработку кортизола - гормона стресса. Помогает улучшить общее состояние органов нервной системы, спасает от перепадов настроения.

Запах вызывает возбуждение. Итальянские куртизанки использовали масло душистого растения для привлечения клиентов.

Заваривают как чай, едят в свежем виде, используют масло растения.

2. Иван-чай: 100 лет в обед

На Руси эту траву заваривали до того, как 455 лет назад ко двору Ивана Грозного попал чайный лист из Китая. Крепкий отвар иван-чая успокаивает. Легкий - придает бодрости.

Нормализует работу предстательной железы, улучшает эрекцию. Врач тибетской медицины Петр Бадмаев, лечивший Николая II и Григория Распутина, создал эликсир долголетия на основе иван-чая и, по легенде, сам стал отцом в сто лет.

Сухие листья заливают кипятком, настаивают в термосе.

3. Женьшень: корень добра

Все разновидности растения веками использовались в качестве натурального тонизирующего средства. Помогает снизить чувство внутреннего напряжения.

Природный возбудитель. Стимулирует сексуальное влечение, спасает при эректильной дисфункции. Повышает вероятность зачатия, регулирует выработку гормонов, поддерживает функцию щитовидной железы.

При расстройствах половой сферы применяют настойку корня.

4. Лаванда: полная чаша

Ее запах избавляет от повышенной тревожности. Настой помогает повысить самооценку. Облегчает головную боль.

Лаванду не зря называют травой любви. Засушенную веточку кладут под подушку молодоженам как средство, разжигающее страсть. Усиливает кровенаполнение мужского полового органа на 40 процентов.

Заваривают, как чай, водой при температуре 70 градусов.

5. Примула: оргазм на раз

Цветок содержит триптофан: вещество, которое превращается в серотонин - гормон хорошего настроения. Эфирное масло применяют для снижения возбудимости. Сон становится спокойным и глубоким.

Оказывает благотворное действие на потенцию и либидо, делает ощущения в сексе ярче. Снижает болезненность во время месячных у женщин.

Используют свежие, а также растертые в порошок сушеные корни и листья.

6. Ромашка: истина в вине

Помогает при тревожных расстройствах, избавляет от бессонницы, нормализует психоэмоциональный фон.

Восстанавливает функции эндокринной системы, а значит, и уровень мужских гормонов в крови. Предупреждает отклонения в работе надпочечников. Знатоки рекомендуют перед сексом выпивать 50 г сухого вина, настоянного на корнях растения.

Готовят отвар на водяной базе.

7. Фиалка трехцветная: цинк, да и только

Другое название растения - анютины глазки. Выручает при снижении работоспособности, истерических реакциях. Нередко применяют в ароматерапии.

Содержит в большом количестве цинк, который важен для поддержания репродуктивной функции. Регулирует концентрацию тестостерона у мужчин. Женщинам необходим для нормального роста яйцеклеток.