Врач объяснила, как правильно подобрать диету для похудения

— Если при похудении вы чувствуете голод, он будет стимулировать выброс стрессовых гормонов: адреналина, норадреналина и кортизола, которые стимулируют рост инсулина. И в результате вес будет стоять на месте. Диета должна быть комфортной. Иногда пациенты даже удивляются, что им приходится больше есть, чем в обычное время без похудения, и при этом они худеют. Важен не только размер порции, но и состав рациона по белкам, жирам и углеводам,