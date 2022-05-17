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58 минут назад

Диетолог посоветовал способ борьбы с голодом

Русская Планета

Голод делится на эмоциональный и физический. Эмоциональный характеризуется импульсивным желанием съесть что-нибудь сладкое, жирное и вредное, а физический сопровождается ощущениями в теле в виде урчания живота или усталости, объяснил врач-психотерапевт, диетолог Михаил Гаврилов.

Диетолог посоветовал способ борьбы с голодом
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

По его мнению, нужно отслеживать время и выбор еды. Физический голод должен возникать через 4-5 часов, при этому будет важно ощущение получения энергии. Эмоциональный голод будет то пропадать, то снова возникать, а при употреблении еды чувство насыщения не будет появляться.

Специалист порекомендовал при возникновении голода стараться определить его вид. Для этого необходимо сделать паузу, отсчитать время от последнего приема пищи и в случае обнаружения эмоционального голода постараться отвлечься на стакан воды, физическую нагрузку, общение с друзьями или занятие хобби, пишут РИА Новости.

Здоровье,Михаил Гаврилов,
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