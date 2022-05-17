Эксперт предупредил об опасности при укусе комара

По мнению врача-эксперта лаборатории "Гемотест", в преддверии летнего сезона необходимо информировать население о риске заражения лихорадкой Западного Нила.

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Приближается летний сезон и необходимо заранее позаботится о защитных мерах против комаров, являющихся одними из основных переносчиков опасных заболеваний, одно из которых - лихорадка Западного Нила.По словам доктора биологических наук, профессора кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксаны Гизингер, с укусом комаров у россиян существует риск заразиться данной инфекцией, и особое внимание нужно уделить информированию населения об этом заболевании, симптомах заражения, чтобы вовремя обратиться к врачу.

"Если после укуса насекомого поднимается температура и появляется озноб, необходимо срочно обратиться к врачу", - предупреждает врач в интервью изданию "Известия".

Наиболее высока вероятность заражения у дачников, любителей охоты и рыбалки, проводящих большое количество времени в местах скопления комаров.

Для защиты от комаров рекомендуется использовать специальные средства. Особенно на рассвете и закате солнца, когда комары наиболее активны. Лучше носить одежду светлого цвета, поскольку на ней насекомые наиболее заметны. Также специалист посоветовала минимизировать влажные места, закрывая бассейны и бочки с водой, а также использовать противомоскитные сетки.

В основном, случаи заражения лихорадкой Западного Нила фиксируются в Южном федеральном округе, однако в 2021 году заболевание было выявлено в столичном регионе. Не исключено распространение заболевания в регионы Западной Сибири и Дальнего Востока.