Диетолог назвал самые вредные фрукты при похудении

Не все фрукты одинаково полезны, если вы хотите похудеть, считает британский диетолог Майкл Мосли. Он назвал те плоды, от которых следует вовсе отказаться, пишет Daily Express.

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Главная причина, по которой тот или иной фрукт следует исключить из рациона, это высокое содержание в нем сахара.

«В одном манго среднего размера содержится 45 граммов сахара. Для сравнения, в одной чашке винограда — 23 грамма, в чашке малины — пять граммов, а в целом авокадо — 1,33 грамма сахара», — объяснил диетолог.

При похудении эксперт рекомендовал заменить фрукты с высоким содержанием сахара яблоками, ягодами, виноградом, несолеными орехами или овощами.

Диетолог подчеркнул, что среднестатистическому здоровому взрослому человеку следует потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно. Это, по его мнению, снизит риск развития сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.