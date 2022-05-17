Черника снизила риск развития деменции

Новое исследование показало, что регулярное употребление ягод черники положительно сказывается на когнитивных функциях пожилых людей, которые имеют нарушения метаболизма и входят в группу риска развития деменции, то есть старческого слабоумия.

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Согласно эпидемиологическим прогнозам, в ближайшие десятилетия человечество ожидает своеобразная эпидемия нейродегенеративных расстройств. Эти болезни приводят к медленной и усиливающейся гибели нервных клеток, что, как правило, проявляется деменцией (старческим слабоумием), нарушениями памяти, движения и так далее. Наиболее распространенной нейродегенерацией считают болезнь Альцгеймера: на ее долю приходится 80% всех случаев таких заболеваний. Однако, несмотря на огромные усилия, методов лечения нейродегенеративных расстройств по-прежнему нет. Все это определяет активный поиск новых фармакологических препаратов и биологически активных веществ, способных повлиять на разрушение мозга.

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В журнале Nutrients опубликована новая статья, в которой американские исследователи оценили эффективность ягод черники для замедления нарушений когнитивной сферы в группе риска — у людей пожилого возраста с избыточным весом.

Черника и родственные ей голубика, брусника, а также другие яркоокрашенные ягоды содержат множество пигментов. В чернике особенно много так называемых антоцианов и проантоцианидинов. Это природные соединения, которые имеют антиоксидантные свойства и оказывают ряд положительных эффектов на здоровье. При регулярном потреблении ягоды улучшают метаболизм, подавляют воспалительные процессы и окислительный стресс, а также способствуют здоровью сосудов и нервной системы.

В отличие от желтых или красных каротиноидов, антоцианы придают плодам синие или лиловые оттенки. Проантоцианидины защищают растения, в частности, от повреждения свободными радикалами и активными формами кислорода, а также от инфекций. У людей потребление проантоцианидинов снижает риск развития рака, сердечно-сосудистой патологии, нарушений метаболизма и нейродегенеративных болезней.

Примечательно также, что проантоцианидины понижают уровень сахара в крови за счет влияния на работу транспортера глюкозы, подавления глюконеогенеза (высвобождения глюкозы из из неуглеводных соединений) и других механизмов.

«Ранее уже было показано положительное действие черники на когнитивные функции людей зрелого возраста, она может быть эффективна и у тех молодых людей, которые тоже резистентны к инсулину», — рассказал профессор Роберт Крикорян (Robert Krikorian) из Университета Цинциннати (США). Он подчеркивает, что первым симптомам болезни Альцгеймера обычно предшествуют долгие годы ее незаметного развития — именно в этот период актуальны различные профилактические меры.

В исследовании приняли участие 33 испытуемых в возрасте 50-65 лет, которые имеют избыточный вес и проживают в Цинциннати и окрестностях. Все они отмечали субъективные ухудшение своей памяти. На протяжении 12 недель эти люди не употребляли никаких ягод и ежедневно за завтраком или обедом принимали упаковку измельченного порошка, который растворяли в воде.

Половина испытуемых получали в таком виде количество антоцианов, содержащиеся в половине чашки черники, другая половина — плацебо. Далее все проходили тестирование, оценившее те когнитивные функции, которые нарушаются при деменции: память, интеллектуальную гибкость и самоконтроль.