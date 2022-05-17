Эффективная домашняя кардиотренировка без прыжков и бега

Вам понадобятся маленькие гантели и 20 минут свободного времени.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Когда хочется тренироваться, но нет возможности пойти в зал, единственной альтернативой становится домашняя тренировка. Но что делать, если в соседней комнате спит ребёнок, а под вами живут пожилые люди, которым точно не понравится, если вы начнёте прыгать и шуметь.

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Выпады назад с поднятием колена

Берём в руки гантели и опускаем вдоль корпуса.

Делаем выпад назад до касания коленом пола.

Встаём и сразу поднимаем то же колено вверх. Руки при этом поднимаем до параллели с полом.

Подтягиваем руки к плечам, выпрямляем и снова делаем выпад. Техника выполнения

Упражнение выполняем 45 секунд, 15 секунд отдыхаем и делаем второй подход со сменой ноги.

Приседания с поднятием рук с гантелями

Ноги чуть шире плеч, руки вдоль туловища и повёрнуты ладонями наружу.

Выполняем приседание, одновременно с этим поднимаем руки через стороны вверх.

В нижней точке при приседании руки должны оказаться над головой.

Встаём и приходим в исходное положение. Техника выполнения

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Разгибание и сгибание ног

Исходное положение – поза собаки мордой вниз. Ладони и стопы стоят на полу, ноги согнуты в коленях.

На выдохе разгибаем ноги так, чтобы стопы полностью встали на пол.

Сгибаем ноги и приходим в исходное положение. Техника выполнения

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Сгибание и разгибание рук с гантелями

Ноги на ширине таза, гантели в руках, руки в стороны, ладони смотрят вверх.

Сгибаем руки в локтях, разгибаем и сводим прямые руки перед грудью.

Дыхание сохраняем ровным в течение всего упражнения. Техника выполнения

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Выпады с колен

Садимся на колени, ягодицы кладём на пятки. Гантели в руках, руки согнуты в локтях.

Толкаем таз вперёд, поднимаем ягодицы и тянемся руками вверх. Встаём с правой ноги.

Садимся на колени с правой ноги, руки всё это время смотрят вверх. Возвращаясь в исходное положение, руки снова сгибаем в локтях.

Делаем упражнение динамично. Техника выполнения

Упражнение выполняем 45 секунд, 15 секунд отдыхаем и делаем второй подход на левую ногу.

Махи и подъёмы ног из обратной планки

Исходное положение – обратная планка. Ноги и корпус образуют прямую линию.

Делаем мах правой ногой, после чего подтягиваем колено этой ноги к груди и приходим в исходное положение.

Повторяем то же самое с другой ногой. Техника выполнения

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Отжимания с гантелями с подъёмом рук

Берём гантели в руки, встаём в упор лёжа.

Выполняем отжимание, после чего поднимаем одну из рук до уровня чуть выше головы.

Приходим в исходное положение и продолжаем выполнять то же самое, чередуя руки. Техника выполнения

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Скручивания с опусканием прямой ноги и прямой руки

Берём в руки гантели, ложимся на спину. Руки перпендикулярны полу, ноги подняты и согнуты в коленях.

Разгибаем левую ногу и одновременно с этим опускаем назад правую руку.

На выдохе приходим в исходное положение и повторяем то же самое со сменой ноги и руки.

Продолжаем выполнять упражнение, попеременно меняя ноги и руки. Техника выполнения

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Шаги на четвереньках

Техника выполнения

Встаём на четвереньки. Колени оторваны от пола, удерживаемся только на носках.

Делаем шаг вперёд правой рукой и левой ногой одновременно.

Приходим в исходное положение и, меняя ногу и руку, выполняем тот же элемент.

Упражнение выполняем без пауз, руки и ноги меняем быстро.

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Скручивания + велосипед

Ложимся на спину, колени поднимаем и сгибаем до угла 90 градусов.

Руки убираем в замок за голову.

Выполняем скручивание, локтями касаемся коленей.

Выполняем элемент велосипеда: левым локтем касаемся правого колена, после чего правым локтем касаемся левого колена.

Возвращаемся в исходное положение и повторяем всё сначала.

Дышим ровно, упражнение выполняем в быстром темпе. Техника выполнения

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.