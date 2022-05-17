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1 час назад

Раскрыта опасность приготовления шашлыка для организма

Ferra.ru

Группа учёных из Польши опубликовала результаты своего свежего исследования. Оно продемонстрировало, чем именно опасно нахождение рядом с готовящимися шашлыками.

Раскрыта опасность приготовления шашлыка для организма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что в процессе готовки образуются три чистых нитрофенола. А они, в свою очередь, влияют непосредственно на клетки лёгких человека.

По итогу специалисты выяснили, что клетки, пережившие воздействие этих органических соединений, демонстрировали разрушение митохондриальной мембраны. Она известна в том числе тем, что действует в качестве естественного барьера.

При этом наиболее опасными были высокие концентрации соединений. Они чаще всего встречаются в условиях смога и лесных пожаров.

Дисморфные митохондрии связаны с хроническими респираторными заболеваниями, включая астму, аллергию, бронхит и лёгочную гипертензию. Таким образом, последствия воздействия нитрофенолов на уровне суборганелл могут указывать на нарушения в функционировании митохондриальных мембран. Учёные

Здоровье,
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