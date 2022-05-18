Витамины, необходимые женщинам после 50

— Спектр действия витамина D очень широк. Например, он помогает в усвоении кальция. Кальций очень нужен женщинам в возрасте, поскольку у них велик риск остеопороза. Фитоэстрогенов в организме становится меньше, а как раз они защищают женщин от многих проблем. В частности от вымывания кальция. Так как витамин D является наиболее дефицитным (в среднем более 80 процентов людей испытывают его дефицит), нужно обратить на него внимание,