Назван один из способов привести себя в форму к лету

«Для начала — просто ходить. Не зря говорили, что 10 тысяч шагов делай и будет тебе здоровье. Даже если нет возможности выбраться на улицу, все равно надо находить возможность. Много времени это не займет. К этому прибавляется зарядка по утрам. Если какие-то легкие упражнения к ходьбе добавить, то результат будет еще лучше»,