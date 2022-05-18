Назван один из способов привести себя в форму к лету

Для того чтобы сбросить вес и привести себя в форму к лету, лучше всего подойдут простые уличные прогулки и зарядка по утрам, сообщил РИАМО учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Никита Калинин.
«Для начала — просто ходить. Не зря говорили, что 10 тысяч шагов делай и будет тебе здоровье. Даже если нет возможности выбраться на улицу, все равно надо находить возможность. Много времени это не займет. К этому прибавляется зарядка по утрам. Если какие-то легкие упражнения к ходьбе добавить, то результат будет еще лучше»,
- сказал Калинин.
Он добавил, что многие недооценивают эффект от простой ходьбы. Ежедневно человек совершает не так много движений, как ему может казаться. Также нужно определиться, сколько человек готов потратить времени на достижение цели.
«Я считаю, что не надо сразу ставить большие цели. Достаточно маленьких. Если в спортзале цель — сбросить 2-5 кг, то постарайся сначала доехать до него и дальше уже идти к глобальной цели. Если большой цели достичь не получается, то может наступить психологическое разочарование, опустятся руки и человек отступит»,
- пояснил спортсмен.
Он добавил, что функциональной тренировки с собственным весом будет достаточно. Однако это зависит от желаемого результата: убрать жир или стать эталоном бодибилдинга.
«В зимнее время на улице тяжеловато заниматься, а летом комфортнее на улице, если есть площадка с турниками и брусьями. Силовых показателей на улице добиться не получится, нужен большой вес - гири и прочее. Поэтому тут остаются занятия в спортзале»,
- резюмировал Калинин.