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1 час назад

Тренер перечислил принципы правильного питания

Вечерняя Москваиещё 1

Залог хорошей физической формы — это правильное питание. При этом в крайности бросаться не стоит, лучше изменить способ приготовления пищи, сообщил учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин.

Тренер перечислил принципы правильного питания
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что нельзя резко вводить строгие ограничения, например, полностью отказываться от сладкого. Для начала можно есть их в первой половине дня и постепенно сокращать количество.

Нельзя, чтобы человек постоянно испытывал чувство голода. Если себя постоянно ограничивать, то в какой-то момент можно сорваться. Тогда вес будет набираться в 2-3 раза быстрее.

Чтобы избавиться от лишних килограммов, стоит снизить в рационе количество мучных продуктов и неправильных жиров.

— Если постоянно есть жареное и перейти на вареное, то положительный результат получится увидеть быстро. Еду можно по-разному приготовить. Приготовленные в духовке рис, овощи, мясо очень вкусные, и не надо возиться со сковородкой,

— отметил Калинин в комментарии РИАМО.

Также он советует готовить еду в мультиварке, а перед употреблением различных биодобавок стоит посоветоваться с врачом.

Здоровье,Никита Калинин,
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