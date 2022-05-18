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2 часа назад

Российский диетолог назвала главные причины появления прыщей

Lenta.ruиещё 1

Российский врач Екатерина Новикова назвала главные причины появления проблем с кожей. Ее комментарии приводит издание «МедикФорум».

Диетолог назвала главные причины появления прыщей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам диетолога, вызывать прыщи на лице могут молочные продукты.

«Все дело в казеине типа A1, который содержит коровье молоко. В результате запуска определенных реакций начинается усиленная выработка кожного сала», — рассказала Новикова.

Кроме того, в списке также оказались сладости, выпечка и сладкие фрукты. Данные продукты провоцируют скачки инсулина, а подобное «засахаривание» организма становится причиной воспалительных процессов, считает специалист.

Новикова также отметила, что застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.

В заключение эксперт порекомендовала читателям соблюдать режим сна и отдыха, а также избегать стрессовых ситуаций, чтобы предотвратить возникновение воспалений на лице.

Здоровье,Екатерина Новикова,
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