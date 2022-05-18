Диетолог назвала главные причины появления прыщей

Российский врач Екатерина Новикова назвала главные причины появления проблем с кожей. Ее комментарии приводит издание «МедикФорум».

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По словам диетолога, вызывать прыщи на лице могут молочные продукты.

«Все дело в казеине типа A1, который содержит коровье молоко. В результате запуска определенных реакций начинается усиленная выработка кожного сала», — рассказала Новикова.

Кроме того, в списке также оказались сладости, выпечка и сладкие фрукты. Данные продукты провоцируют скачки инсулина, а подобное «засахаривание» организма становится причиной воспалительных процессов, считает специалист.

Новикова также отметила, что застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.