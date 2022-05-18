Худеющих предупредили о ловушке при занятии спортом

Стремящиеся сбросить лишний вес при помощи спорта люди рискуют попасть в ловушку, заявила врач-диетолог Наталия Герасимова, сообщает PRIMPRESS.

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Она советует тем, кто регулярно занимается спортом, добавить в рацион медленные углеводы. Они помогут поддержать уровень глюкозы в течение длительного времени. Также подобный рацион позволит избежать падения уровня глюкозы, за которым следуют серьезные всплески аппетита, из-за чего страдают спортсмены.