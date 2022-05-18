Худеющих предупредили о ловушке при занятии спортом

Стремящиеся сбросить лишний вес при помощи спорта люди рискуют попасть в ловушку, заявила врач-диетолог Наталия Герасимова, сообщает PRIMPRESS.
Она советует тем, кто регулярно занимается спортом, добавить в рацион медленные углеводы. Они помогут поддержать уровень глюкозы в течение длительного времени. Также подобный рацион позволит избежать падения уровня глюкозы, за которым следуют серьезные всплески аппетита, из-за чего страдают спортсмены.
Кроме того, врач призвала граждан к регулярным занятиям спортом тех, кто этого не делает. Она отметила, что не стоит забывать про общую физическую активность,например заниматься обычной ходьбой. Следить за своей активностью помогут специальные гаджеты.