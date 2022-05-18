Почему вредно читать негативные новости перед сном

Врач-невролог Серго Центерадзе объяснил, почему вредно читать плохие новости в большом количестве, особенно перед сном. Специалист предупредил об угрозе развития хронической болезни.

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Он отметил, что в настоящее время многие люди продолжают мониторить новости в течение суток. Переизбыток информации мешает многим людям трезво оценивать происходящее.

По словам эксперта, переизбыток плохих новостей, особенно перед сном, больше ударяет по тем людям, у которых и без того есть склонность к нарушениям сна. Из-за негативной информации они будут засыпать дольше, а качество сна будет снижаться.

"У впечатлительных, эмоциональных людей, чаще у женщин, перед сном после укладывания в постель наблюдается переживание тревожных мыслей до момента засыпания. Поэтому время засыпания откладывается, происходят частые пробуждения. Если это случается часто, такие люди с большой долей вероятности заболеют уже хронической бессонницей",

— отметил он в комментарии Царьграду.