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1 час назад

Советы о том, как легко похудеть

Нижегородская правда

Чтобы улучшить фигуру, достаточно внести пару корректировок в образ жизни и соблюдать их. Это поможет убрать несколько лишних килограмм. Об этом пишет сайт Infox.ru.

Советы о том, как легко похудеть
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Ешьте спокойно

Вспомните, когда вы последний раз обедали или ужинали, не ведя с кем-то разговор, не смотря ролики в интернете, не листая ленту соцсети. Попробуйте убрать все и насладиться едой.

Перестаньте пить чай со сладостями

Такая традиция неизбежно приводит к набору лишних сантиметров. Чрезмерное употребление сахара вызывает скачок глюкозы в крови, ухудшает иммунитет и провоцирует воспаление в организме. Постарайтесь избавиться от этой привычки. Чтобы быстрее привыкнуть, можно купить пару видов вкусного чая.

Больше ходите пешком

Ходьба очень полезна и помогает похудеть. Отслеживайте осанку и ровно держите шею. Попробуйте ходить пешком регулятрно.

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