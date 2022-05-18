Трихолог предупредила об опасности стресса на кожу головы

При стрессе изменяется частота сердечных сокращений, повышается кровяное давление, происходит угнетение работы иммунной системы, изменение в обмене веществ и работе желудочно-кишечного тракта. Эндокринными органами выделяются так называемые гормоны стресса — кортизол, пролактин, адренокортикотропный гормон. Они могут подавлять рост волос и заставлять их впадать в фазу спячки. Подробности читайте в нашей новости.

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Стресс может привести не только к выпадению волос, но и к более серьезным заболеваниям, например, себорейному дерматиту. При синдроме хронической усталости и стрессе выделяется большое количество кожного сала, это может способствовать развитию болезни.

"Погодные условия и загрязнения внешней среды очень важны. Чаще всего обострение происходит осенью и зимой, когда физиология не успевает сработать на перепады температур на улице и дома. Выработка кожного сала — это защитная реакция",

— Юлия Галлямова, врач-дерматолог, трихолог.