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46 минут назад

Трихолог предупредила об опасном влиянии стресса на кожу головы

Letidor.ru

При стрессе изменяется частота сердечных сокращений, повышается кровяное давление, происходит угнетение работы иммунной системы, изменение в обмене веществ и работе желудочно-кишечного тракта. Эндокринными органами выделяются так называемые гормоны стресса — кортизол, пролактин, адренокортикотропный гормон. Они могут подавлять рост волос и заставлять их впадать в фазу спячки. Подробности читайте в нашей новости.

Трихолог предупредила об опасности стресса на кожу головы
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Стресс может привести не только к выпадению волос, но и к более серьезным заболеваниям, например, себорейному дерматиту. При синдроме хронической усталости и стрессе выделяется большое количество кожного сала, это может способствовать развитию болезни.

"Погодные условия и загрязнения внешней среды очень важны. Чаще всего обострение происходит осенью и зимой, когда физиология не успевает сработать на перепады температур на улице и дома. Выработка кожного сала — это защитная реакция",

— Юлия Галлямова, врач-дерматолог, трихолог.

Кроме стресса на кожу головы влияет и качество питания, если в рационе человека в большом количестве присутствуют животные жиры, это провоцирует проблемы со здоровьем и влияет на состояние волос, сообщает URA.Ru.

Здоровье,
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