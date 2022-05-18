Как быстро восстановить силы, если времени на отдых нет

Зачастую происходит такое, что силы на исходе, но при этом еще нужно продолжать работу, а времени на полноценное восстановление и отдых нет. Рамблер расскажет, что делать в такой ситуации и как можно быстро привести себя в норму и "перезагрузиться" за считанные минуты.

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Короткий сон

Исследования доказывают, что 26 минут сна значительно повышают активность. Такой короткий сон после обеда способен придать сил и бодрости, которых хватит для дальнейшего продолжения работы. В первые минуты после пробуждения вы можете чувствовать сонливость, но эта проблема решается одной чашкой кофе или крепкого чая. Если у вас нет 26 минут, даже 10 или 12 минут сна помогут вам перезагрузиться.

Умывание и зарядка

Это, на самом деле, самое простое и первое, что стоит сделать, когда сильно клонит в сон - умыться холодной водой и сделать небольшую зарядку на все тело. Мозг "проснется" и примет ваш заряд бодрости.

Дыхание

Стоит отметить, что следить за дыханием - вообще отличный способ расслабиться в любых ситуациях. Помимо того важного факта, что это отвлечет вас от проблем и любых негативных мыслей на некоторое время, это еще и здорово поможет вам успокоиться и почти полноценно передохнуть. Существует большое количество дыхательных практик для разных случаев - их легко можно найти в интернете.

Медитация

Этот способ расслабиться и восстановить силы во многом перекликается с предыдущим. Медитации становятся все более популярными, они прекрасны тем, что только от ваших желаний зависит то, какой эффект принесет медитативная практика. Если вы еще никогда не пробовали медитировать, вы можете воспользоваться множеством приложений или видео с записанными практиками - просто подберите нужную вам тему, подключите наушники и наслаждайтесь. Этот способ прекрасно помогает отбросить все лишние мысли и сосредоточиться на себе.

Прогулка