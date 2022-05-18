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3 часа назад

Обнаружен неожиданный побочный эффект интервального голодания

Lenta.ruиещё 1

Ученые Гарвардской медицинской школы в ходе проведенного исследования обнаружили неожиданный побочный эффект интервального голодания. Об этом сообщает издание ETNT.

Обнаружен неожиданный побочный эффект интервального голодания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько оно эффективно для похудения людей с избыточным весом и диагностированным ожирением. Участникам в ходе исследования было рекомендовано каждый день есть все, что угодно, и в любых количествах с полудня до восьми вечера, а затем воздерживаться от приема пищи в течение 16 часов. Часть людей при этом добровольно выбрала более строгий вариант диеты и считала суточную калорийность потребляемой пищи.

По результатам исследования ученые выявили, что без контроля калорийности пищи интервальное голодание не оказало существенного влияния на вес участников эксперимента. В то же время, на основании анализа данных сбросивших вес добровольцев, специалисты обнаружили важный недостаток диеты. Выяснилось, что столь длительный перерыв между приемами пищи и отказ от завтрака приводят к похудению за счет потери мышечной массы, а не из-за сжигания накопленных лишних жировых отложений.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что без силовых и кардиотренировок в сочетании с правильной диетой (например, средиземноморской) интервальное голодание практически бесполезно. Также специалисты рекомендовали при выборе данной системы питания не пренебрегать завтраком, чтобы не допустить потери мышечной массы.

Здоровье,
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