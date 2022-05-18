Обнаружен неожиданный побочный эффект интервального голодания

Ученые Гарвардской медицинской школы в ходе проведенного исследования обнаружили неожиданный побочный эффект интервального голодания. Об этом сообщает издание ETNT.

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Специалисты провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько оно эффективно для похудения людей с избыточным весом и диагностированным ожирением. Участникам в ходе исследования было рекомендовано каждый день есть все, что угодно, и в любых количествах с полудня до восьми вечера, а затем воздерживаться от приема пищи в течение 16 часов. Часть людей при этом добровольно выбрала более строгий вариант диеты и считала суточную калорийность потребляемой пищи.

По результатам исследования ученые выявили, что без контроля калорийности пищи интервальное голодание не оказало существенного влияния на вес участников эксперимента. В то же время, на основании анализа данных сбросивших вес добровольцев, специалисты обнаружили важный недостаток диеты. Выяснилось, что столь длительный перерыв между приемами пищи и отказ от завтрака приводят к похудению за счет потери мышечной массы, а не из-за сжигания накопленных лишних жировых отложений.