Лечить болезнь Альцгеймера могут, используя оливки

Турецкие ученые обнаружили, что компоненты из оливковых ядер можно применять при изготовлении лекарственных средств от неврологических заболеваний.

Фото: Родной город Родной город

Вслед за японскими учеными турецкое научное сообщество решило исследовать оливковое ядро.

Доктор Ровер и его исследовательская группа рассказали о невероятных результатах своих многолетних экспериментов с ядрами оливок и оливковым маслом.

По словам ученых, в содержании ядра была обнаружена особая кислота, которая важна для самообновления клеток мозга.

Предыдущее исследование, проведенное группой ученых из Университета Кумамото, Япония, показало, что оливковое ядро может быть эффективным при лечении рака желудка и колоректального рака.

Было обнаружено, что ядра оливок богаты фитохимическими веществами и препятствуют развитию раковых клеток, а также снижают скорость распространения клеток путем метастазирования в окружающие ткани.

Доктор Ровер обнаружил, что оливковое ядро содержит тимохинон, кофеиновую кислоту, олеуропеин и лютеолин, а также нервоновую кислоту — это очень важное действующее вещество для развития мозга.

"Нервоновая кислота — важный компонент в нервных клетках людей. Она играет важную роль в профилактике и лечении заболеваний, связанных с нейродегенерацией, включая симптомы рассеянного склероза, адренолейкодистрофию, синдром Зеллвегера и болезнь Альцгеймера", — передают слова профессора в издании En Son Haber.