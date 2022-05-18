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2 часа назад

Врач рассказала, поможет ли кофе похудеть

Letidor.ru

Самый популярный утренний напиток часто не рекомендуют пить тем, кто соблюдает различные диеты. Принято считать, что регулярное употребление кофе сведет на нет все попытки избавиться от лишнего веса. Так ли это на самом деле, читайте в нашей новости.

Врач рассказала, поможет ли кофе похудеть
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова опровергла популярный миф о вреде кофе для худеющих. По мнению специалиста, этот напиток стимулирует мозговую и мышечную активность и является естественным средством для подавления аппетита.

Врач предупредила о том, что речь идет только о черном кофе, желающим сбросить лишний вес не стоит добавлять в напиток молоко или сливки, это увеличит калорийность напитка.

Здоровье,
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