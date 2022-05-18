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1 час назад

Тренер дал советы, как привести себя в форму к лету

Вечерняя Москва

Для того чтобы сбросить вес и привести себя в форму к лету, лучше всего подойдут простые уличные прогулки и зарядка по утрам. Такие советы дал учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин.

Тренер дал советы, как привести себя в форму к лету
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что ежедневно нужно совершать небольшие прогулки и добавить выполнение простых упражнений.

Кроме того, не нужно ставить глобальные цели, нужно начать с маленьких.

"Я считаю, что не надо сразу ставить большие цели. Достаточно маленьких. Если большой цели достичь не получается, то может наступить психологическое разочарование, опустятся руки и человек отступит",

— пояснил спортсмен в комментарии РИАМО.

Калинин добавил, что многие недооценивают эффект от простой ходьбы. Ежедневно человек совершает не так много движений, как ему может казаться

Для тренировок в зимнее время подойдет спортзал, а летом можно заниматься на спортивных площадках с турниками и брусьями.

Здоровье,Никита Калинин,
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