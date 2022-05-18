Тренер дал советы, как привести себя в форму к лету

Для того чтобы сбросить вес и привести себя в форму к лету, лучше всего подойдут простые уличные прогулки и зарядка по утрам. Такие советы дал учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин.
Он отметил, что ежедневно нужно совершать небольшие прогулки и добавить выполнение простых упражнений.
Кроме того, не нужно ставить глобальные цели, нужно начать с маленьких.
"Я считаю, что не надо сразу ставить большие цели. Достаточно маленьких. Если большой цели достичь не получается, то может наступить психологическое разочарование, опустятся руки и человек отступит",
— пояснил спортсмен в комментарии РИАМО.
Калинин добавил, что многие недооценивают эффект от простой ходьбы. Ежедневно человек совершает не так много движений, как ему может казаться
Для тренировок в зимнее время подойдет спортзал, а летом можно заниматься на спортивных площадках с турниками и брусьями.