Врач рассказала, чем опасна лихорадка Западного Нила

Жаркая погода летом с повышенной температурой может привести к появлению лихорадки Западного Нила в южных регионах России, включая Урал, Западную Сибирь и Дальний Восток. Об этом сообщил в среду Роспотребнадзор. Последний раз вспышка в стране наблюдалась в 1999 году. Чем опасно это заболевание, как передается человеку и каким образом может попасть в Россию, корреспонденту Mir24.tv объяснил врач-инфекционист.

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Лихорадка Западного Нила (лат. Encephalitis Nili occidentalis) – это инфекционное заболевание, которое вызвано вирусом, имеющим одноименное название: вирусом «Лихорадки Западного Нила». Переносчиками болезни являются комары. В настоящее время вирус выделен более чем от 40 видов комаров. В редких случаях переносчиком инфекции могут являться клещи. Резервуаром данной инфекции являются птицы и грызуны, комментирует кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Ольга Рублева.

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Период развития болезни, то есть инкубационный период, в среднем составляет от 2 до 6 дней после инфицирования. В некоторых источниках говорится, что инкубационный период может удлиняться до 14 и даже до 21 дня.

Лихорадка протекает с симптомами, которые характерны для многих других вирусных инфекций. В частности, это головная боль, повышение температуры до 39 °C и выше, боль в горле, общая слабость. В редких случаях может быть диарея или сыпь.