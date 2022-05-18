Опасность болезненных "шариков" в ухе

Людей, как правило, пугает любое уплотнение, появившеейся на теле. "Шарики" в мочке уха не исключение. В беседе с "Рамблером" врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев рассказал об опасности появления уплотнений.
Чаще всего, по словам терапевта, пациенты сталкиваются с проблемой закупорки сальных желез и последующими воспалениями, так называемыми фурункулами. Как правило, это хирургическая проблема, которая обусловлена возникновением бактериальной флоры — золотистого стафилококка. Поэтому причиной может быть неправильный прокол ушей или нестерильность сережек.
По словам эксперта, самостоятельно с "шариками" можно справиться посредством использования антисептических средств и антибактериальных регенерирующих мазей. Если воспаление не проходит доктор советует обратиться к врачу: ЛОРу или хирургу.