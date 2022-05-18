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29 минут назад

Опасность болезненных "шариков" в ухе

Катерина Саломе
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Людей, как правило, пугает любое уплотнение, появившеейся на теле. "Шарики" в мочке уха не исключение. В беседе с "Рамблером" врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев рассказал об опасности появления уплотнений.

Опасность болезненных "шариков" в ухе
Фото: unsplash.comunsplash.com
Дело в том, что ухо мы рассматриваем как один целостный аппарат. И, безусловно, если мы говорим о проблемах, связанных с "шариками", то это лежит в рамках проблем кожи. На мочке уха могут возникать любые изменения, потому что на сегодняшний день кожа рассматривается как орган
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Чаще всего, по словам терапевта, пациенты сталкиваются с проблемой закупорки сальных желез и последующими воспалениями, так называемыми фурункулами. Как правило, это хирургическая проблема, которая обусловлена возникновением бактериальной флоры — золотистого стафилококка. Поэтому причиной может быть неправильный прокол ушей или нестерильность сережек.

Признаками развития бактериальной инфекции могут быть:
  • появление местной гипертермии, то есть кожа возле образования становится повышенной температуры,
  • боль в области образования,
  • изменение размера ушной раковины или уха.
Также стоит отметить, что если произошла травма, образование может носить килоидный характер
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

По словам эксперта, самостоятельно с "шариками" можно справиться посредством использования антисептических средств и антибактериальных регенерирующих мазей. Если воспаление не проходит доктор советует обратиться к врачу: ЛОРу или хирургу.

Подтверждение любой опухоли или образования должно включать в себя УЗИ и гистологическое исследование как перед удалением образованием, так и после этого
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Здоровье,
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