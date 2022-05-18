Опасность болезненных "шариков" в ухе

Дело в том, что ухо мы рассматриваем как один целостный аппарат. И, безусловно, если мы говорим о проблемах, связанных с "шариками", то это лежит в рамках проблем кожи. На мочке уха могут возникать любые изменения, потому что на сегодняшний день кожа рассматривается как орган

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"