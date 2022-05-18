Какие привычки молодой женщины помогут сохранить стройность

Многие женщины после определенного возраста начинают полнеть, казалось бы, без причины. Этого можно избежать, если уже сейчас внести небольшие коррективы
В 20 лет съеденный на ужин бургер с картошкой фри вряд ли отразится на фигуре, организм отлично справляется с поддержанием веса и в большинстве случаев бережет талию от лишних килограммов. После 35 лет многие женщины такой магией похвастаться уже не могут.
Нет, метаболизм не замедляется, как сказке, как только часы пробили полночь и вам исполнилось 35: жировая масса начинает накапливаться, когда организму больше не нужно строить мышечную и костную ткань. У каждого человека этот возраст индивидуален.
И все же до 35 стоит приобрести привычки, которые помогут оставаться стройной, когда обмен веществ перестанет быть главным помощником в борьбе с килограммами. Эти небольшие изменения можно внедрить в свою жизнь без особых усилий, зато результат радовать будет долгие годы.
Этот простой принцип лежит в основе интуитивного питания, а в идеале его должны придерживаться абсолютно все. Чувство голода — лучший повод для того, чтобы поесть. Но чаще мы перекусываем по совсем другим причинам: от скуки, заедая стресс, путая голос с жаждой, за компанию… И главное, потому что появился аппетит.
Как различить эти два понятия? Задайте себе вопрос: устроит ли вас сейчас кусочек хлеба и сыра или тарелка супа? Если да — вы голодны, если же мозг подсказывает, что хочется чего-то повкуснее — вас обманывает аппетит. Диетологи советуют дождаться физических признаков голода: когда начинает сосать под ложечкой, немного урчать в животе.
Еще один неприятный трюк мозга — часто мы путаем голод и жажду, особенно если пьем недостаточно жидкости. Так в рационе появляются лишние калории, а на боках — лишние сантиметры.
Чтобы избежать неприятных последствий, пейте воду или травяные чаи на протяжении всего дня. Заведите красивый графин, любимый стакан и наливайте жидкость каждый час, пейте медленно, небольшими глотками. Мозг перестанет посылать сигналы об обезвоженности, которые мы ошибочно принимаем за голод, аппетит уменьшится.
Выработайте привычку уделять обеду и ужину не менее двадцати минут. В идеале откажитесь в этот момент от гаджетов, просмотра ТВ и болтовни по телефону. Просто ешьте. Откладывайте ложку каждые две минуты, делайте небольшие паузы, чтобы поймать момент, когда организм сыт, и не съесть лишнего.
Медленная трапеза — залог нормального пищевого поведения, отсутствия проблем с желудком. Она помогает научиться слышать организм и чутко реагировать на его сигналы.
С возрастом сладости хуже усваиваются организмом, а в некоторых случаях чрезмерная любовь к десертам может привести даже к тяжелым болезням. Отказаться от сахара полностью почти невозможно (не верьте коучам и тренерам, которые говорят о такой необходимости), он содержится в хлебе, соусах, йогуртах и мясных изделиях.
Но можно сократить потребление сладостей. Если вы добавляли в чай две ложки сахара, теперь ограничьтесь одной. Съедали за один раз кусочек торта? Разделите напополам с подругой. Со временем тяга к сладкому уменьшится, а вместе с ней и риск набрать лишние килограммы.
Да, некоторые психологи считают, что постоянное взвешивание может привести к РПП, но контроль массы тела необходим: проще избавиться от двух лишних килограммов, которые появились незаметно, чем от пятнадцати, которые вы ощутили, когда не влезли в любимые наряды.
Избегайте фанатичности: достаточно вставать на весы один раз в две недели. Так вы сможете контролировать состояние тела и корректировать рацион, если немного поправились.