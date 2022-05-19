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1 час назад

Диетолог раскритиковала диету по группам крови

Мир24

Российский диетолог Анастасия Тараско не согласна с утверждением американского ученого Питера Д’Адамо, который написал исследование о том, что человеку нужно выбирать продукты, соответствующие его группе крови.

Диетолог раскритиковала диету по группам крови
Фото: PixabayPixabay

Эксперт из США считает, что группа крови и пищеварительная система связаны исторически – еще со времен предков. Он разработал списки запрещенных и разрешенных продуктов для каждой группы крови, пишет РИА «Новости».

Анастасия Тараско заявила, что диета по группе крови не имеет доказательной базы, так же как и питание по Дюкану, Акита, а также «Кремлевская» диета и «Палео». Она напомнила, что похудеть, не потеряв здоровье, можно с гипо- или нормокалорийным рационом, в котором учитываются возраст, пол, вес, физическая активность и другие показатели худеющего.

Диетолог добавила, что в случае различных диет вес уходит за счет сокращения калоража пищи, но когда человек возвращается к привычному рационы, масса тела тоже возвращается. А некоторые виды диет категорически противопоказаны определенным группам людей, поэтому она рекомендует обратиться к врачу перед тем, как менять свое меню.

Напомним, ранее диетолог объяснила, почему считать калории бессмысленно. А ее коллега рассказала, почему после похудения к лету вес возвращается.

Здоровье,
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