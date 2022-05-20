Названы признаки эмоционального выгорания

Семейный психолог, супервизор Анна Девятка рассказала о симптомах и причинах эмоционального выгорания.

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При выгорании человек чувствует себя как сгоревшая спичка: нервная система работает на пределе, начинаются срывы, слёзы, крики на близких, рассказала специалист в беседе с «Москвой 24».

Если такое поведение было несвойственно человеку раньше, это первый сигнал, что есть переутомление и начальная стадия выгорания. В зоне риска находятся целеустремленные люди, не умеющие отдыхать, отмечает психолог.