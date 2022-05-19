Как есть сладкое и не толстеть: советы диетолога

Диетолог Зухра Павлова в личном телеграм-канале поделилась главными секретами о том, как снизить вред от съеденного пирожного. Главное правило – ни о чем не жалеть.

«Ешьте сладкое только после сытного обеда или завтрака», – так звучит первое правило.

Если сладкого все же сильно хочется, то не стоит терпеть и ждать – на голодный желудок вы съедите больше.

При выборе десерта ориентируйтесь на содержащийся в составе белок: он необходим как источник протеина. Это могут быть яйца, творог или что-то другое.

Также можно провести эксперимент: не есть все пирожное целиком. Ешьте десерт, не запивая его водой, так вам, возможно, хватит и половины. А вот через полчаса стоит выпить воды.

И последнее, но не по важности – если вы решили съесть сладость, то делайте это с удовольствием. Лишние калории можно компенсировать позже, отметила диетолог Зухра Павлова.