Как обмануть голод: инструкция

Сильное чувство голода наверняка испытывал хоть раз в жизни каждый человек. Иногда поесть вовремя не удается по каким-то причинам, в других случаях голодать приходится, чтобы, например, сбросить вес. В любом случае не особо лишним будет узнать о том, как договориться с желудком и не думать только о еде. Способы это сделать — в материале «Рамблера».

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Выспаться

Качественный сон позволяет снизить аппетит и улучшить обмен веществ. Поэтому, выбирая между просмотром сериала в ночи и полноценным отдыхом, выбирайте второе.

Выпить воды

Очень часто за голод люди принимают чувство жажды. При потреблении достаточного количества жидкости, снижается аппетит. Обязательно следите за питьевым режимом.

Принять ванну

Иногда наш мозг посылает сигналы о том, что организм требует еды, в том случае, когда на человека навалилось множество проблем. Их очень хочется заесть. Чувство голода, возникшее из-за стресса, поможет побороть, например, расслабляющая ванна.

Заняться спортом или прогуляться