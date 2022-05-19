Как обмануть голод: инструкция

Сильное чувство голода наверняка испытывал хоть раз в жизни каждый человек. Иногда поесть вовремя не удается по каким-то причинам, в других случаях голодать приходится, чтобы, например, сбросить вес. В любом случае не особо лишним будет узнать о том, как договориться с желудком и не думать только о еде. Способы это сделать — в материале «Рамблера».
Качественный сон позволяет снизить аппетит и улучшить обмен веществ. Поэтому, выбирая между просмотром сериала в ночи и полноценным отдыхом, выбирайте второе.
Очень часто за голод люди принимают чувство жажды. При потреблении достаточного количества жидкости, снижается аппетит. Обязательно следите за питьевым режимом.
Иногда наш мозг посылает сигналы о том, что организм требует еды, в том случае, когда на человека навалилось множество проблем. Их очень хочется заесть. Чувство голода, возникшее из-за стресса, поможет побороть, например, расслабляющая ванна.
Физическая активность поможет отвлечься от мыслей о еде и уменьшить аппетит. Стоит помнить, что слишком усердствовать не стоит, иначе можно, наоборот, еще сильнее захотеть есть, потратив калории.