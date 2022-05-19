10 тысяч шагов в день и другие мифы, которым все верят

Обилие информации и поддержании формы, нормализации питания и спорте привело к тому, что в сети прочно закрепились неверные постулаты

Кажется, о здоровом образе жизни мы знаем все: когда и что есть, сколько воды пить, как поддерживать активность. Многие мифы о поддержании стройности настолько прочно укрепились, что теперь кажутся давно доказанными, хотя не имеют под собой никакого обоснования.

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10 тысяч шагов в день

Именно столько нужно проходить в день, чтобы оставаться стройной и здоровой. О 10 тысячах шагов слышали абсолютно все, многие уверены, что это число выявлено учеными, диетологам, тренерами. Но, на самом деле, никаких исследований о количестве шагов не было.

Это лишь маркетинговый ход, который был использован после Олимпиады в 1964 году, когда в Японии случился спортивный бум. Йоширо Хатано выпустил шагомер, называвшийся «10 тысяч шагов». В рекламной кампании использовался слоган: «Пройдем 10 тысяч шагов вместе».

Вскоре эта цифра так прижилась, что о ее реальном происхождении уже никто не помнит. На самом же деле, специалисты считают, что благотворное влияние на фигуру оказывает не количество шагов, а длительность прогулки: достаточно гулять около часа в день, чтобы поддерживать форму и оставаться здоровой.

Ужин отдай врагу

На постулате «На ночь есть вредно» основано множество систем питания и диет: интервальное голодание, отказ от ужина и пищи после 18 часов вечера. Но этот миф может быть по-настоящему опасным: диетологи и эндокринологи уверяют, что калории одинаково влияют на организм в девять утра и десять вечера, а раз за разом засыпать голодной совсем не полезно.

Это может привести к перееданию утром и днем, развитию гастрита и плохому качеству сна.

Завтрак — самый важный прием пищи

Заставить себя поесть утром для многих людей — настоящее испытание, но на протяжении долгих лет диетологи уверяли, что завтрак необходим всем. Сейчас специалисты считают, что есть необходимо, когда испытываешь чувство голода. По статистике, те, кто заставлял себя есть утром, за день употребляли больше калорий, чем те, кто ждал голода.

Чем больше тренировок, тем лучше

Мотивирующие ролики подталкивают: отправляйтесь в зал и не выходите оттуда, пока не увидите результат, тренируйтесь пять-шесть раз в неделю, а лучше каждый день. Эти увещевания не имеют ничего общего со здоровым образом жизни: во-первых, при таком графике тренировок мышцы просто не успевают восстановиться. Во-вторых, можно получить серьезные травмы, которые сделают поход в зал невозможным на долгое время.

Углеводы надо употреблять отдельно от белков

На этом построена система раздельного питания: считается, что за усвоение этих нутриентов отвечают разные ферменты, которые желудок не может вырабатывать одновременно. Вскоре миф стал обрастать все новыми деталями и теперь часто можно услышать, что вместе нельзя есть даже огурцы и помидоры.