Раскрыт список напитков, помогающих при боли в горле

Наиболее эффективным напитком против боли в горле врачи назвали чай. Несколько его видов способны облегчить болезненные ощущения при простуде.

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Иногда, чтобы избавиться от болезненного глотания, сухого кашля и першения в горле, все, что нужно, – это теплое питье, говорят специалисты.

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Боль в горле, как правило, – результат бактериальных или вирусных инфекций, вызывающих воспаление, отек и боль.

К счастью, чай может помочь снять дискомфорт независимо от основной причины. Чайные листья обладают многими преимуществами для здоровья от укрепления иммунной системы до предотвращения сердечных заболеваний. Но, как оказалось, чай может помочь и при боли в горле.

По словам экспертов, теплая жидкость, такая как чай, может быть полезна благодаря своим успокаивающим свойствам. Также теплый напиток может облегчить боль, увеличивая приток крови к воспаленной ткани.

Добавление меда в чашку чая сделает ваш напиток приятным для больного горла. Мед покрывает слизистые оболочки горла и успокаивает боль, сводя к минимуму кашель.

"Классический зеленый чай – отличное средство для снижения болевых ощущений. Исследования показывают, что он обладает противовоспалительным действием, которое способно уменьшить отек тканей в горле", – рассказывает доктор Роберт Глаттер.

Черный чай также может ослабить боль в горле. Он содержит соединения, называемые танинами, которые помогают уменьшить воспаление и облегчить боль в горле.

Полоскание горла черным чаем несколько раз в день помогает свести к минимуму отек и воспаление.

По мнению доктора, мятный чай тоже способен успокоить боль в горле. Он содержит соединение под названием ментол, которое обладает противовоспалительными свойствами.

Однако ментол имеет побочное действие – он может привести к высыханию тканей, поэтому его следует использовать в небольших количествах.

"Чай из корня солодки наиболее известен тем, что помогает облегчить расстройство желудка, однако его антибактериальная и противовирусная активность также может быть полезна при боли в горле", – советуют доктора.

Способен устранить першение и неприятный кашель чай из цветков ромашки. Такой чай содержит антиоксиданты, в частности флавоноиды и терпеноиды, которые могут помочь организму бороться с инфекцией.

Спасением от боли в горле может стать острый имбирный чай. Корень имбиря содержит ряд соединений, которые обладают противовоспалительным действием. Чтобы сбалансировать пряность, лучше всего добавить в кружку мед и корицу.

"Отлично помогает при простуде и лимонный чай. Большое количество витамина С укрепляет иммунную систему", – говорит другой специалист Йерал Патель.

Идеально подходит для лечения горла чай с куркумой, потому что она обладает противовирусными, антибактериальными и, самое главное, противовоспалительными свойствами, которые помогают успокоить горло и укрепить иммунную систему.

Богатый витамином С и антиоксидантами чай с шиповником отлично подходит для укрепления иммунитета. Он обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают успокоить горло и облегчить боль. К тому же напиток из шиповника имеет приятный и сладковатый вкус.