Женщинам назвали важные в период менопаузы витамины

Диетолог Елена Соломатина рассказала российским женщинам о витаминах, уровень которых необходимо контролировать после 50 лет, чтобы сохранить красоту и здоровье. Ее слова передает издание «Вечерняя Москва».

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Одним из самых важных витаминов, которые надо пить в период менопаузы, специалист назвала витамин D. По ее словам, он помогает контролировать усвояемость кальция, который необходим для снижения риска развития остеопороза, и нормализует работу ослабевающей с возрастом иммунной системы. Также витамин D необходим для снятия раздражительности и улучшения настроения.

«Когда наступает период менопаузы, то очень меняется настроение: женщина испытывает гормональные всплески и раздражительность вплоть до депрессии. Все это тянет за собой ухудшение внешности. Раздражительность часто появляется из-за недостатка витамина D. Он отвечает за наше настроение в том числе»,

— объяснила Соломатина и посоветовала есть больше рыбы жирных сортов, в которой много этого нутриента.

Не менее необходим женщинам зрелого возраста витамин С. По словам диетолога, он участвует в синтезе коллагена, который улучшает кровообращение и положительно сказывается на состоянии кожи и сосудов. Получить витамин С можно из киви, цитрусовых и болгарского перца.

Нормализовать работу иммунитета и ускорить регенерацию кожи и слизистых поможет витамин А, содержащийся в яичных желтках, сливочном масле, моркови, тыкве, облепихе. Для нормального метаболизма белков, жиров и углеводов и развития когнитивных способностей необходимо поддерживать стабильный уровень витамина В12, добавила Соломатина. Получить его можно только из продуктов животного происхождения или из пищевых добавок.