Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвала неожиданные причины постоянной усталости

Letidor.ru

Существует множество факторов, которые «угнетают» наш организм: вредные привычки, постоянный стресс, недосыпания, гормональный сбой и даже анемия. Быстрая утомляемость, слабость как эмоциональная, так и физическая — это не болезнь, а лишь симптом конкретного недуга. Подробности читайте в нашей новости.

Врач назвала неожиданные причины постоянной усталости
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр, Мария Евдокимова рассказала на платформе «Яндекс.Дзен» о том, почему появляется постоянная усталость и о каких заболеваниях может свидетельствовать этот признак.

В первую очередь, стоит обратить внимание на работу сердечно-сосудистой системы. Если постоянная усталость сопровождается одышкой или отеками конечностей, необходима консультация кардиолога.

Постоянная усталость может быть признаком сбоев в работе печени или почек. Если, сонливость и слабость сопровождаются отеками, тошнотой, покраснением ладоней или вздутием живота, то это может говорить о серьезных заболеваниях.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители