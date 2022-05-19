Врач назвала неожиданные причины постоянной усталости

Существует множество факторов, которые «угнетают» наш организм: вредные привычки, постоянный стресс, недосыпания, гормональный сбой и даже анемия. Быстрая утомляемость, слабость как эмоциональная, так и физическая — это не болезнь, а лишь симптом конкретного недуга. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр, Мария Евдокимова рассказала на платформе «Яндекс.Дзен» о том, почему появляется постоянная усталость и о каких заболеваниях может свидетельствовать этот признак.

В первую очередь, стоит обратить внимание на работу сердечно-сосудистой системы. Если постоянная усталость сопровождается одышкой или отеками конечностей, необходима консультация кардиолога.