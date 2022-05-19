Дерматолог предостерегла от осветления веснушек весной

"Если вы точно уверены, что это веснушки, то можно (осветлять. – Прим. ред.), но в определенное время. Сегодня, когда на улице весна и показатели ультрафиолета днем повышаются, естественно, уже ничего нельзя отбеливать. Нужно защитить кожу от солнца специальными солнечными фильтрами, которые находятся в кремах", – сказала Петросова News.ru.