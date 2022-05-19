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2 часа назад

Женщина отказалась от двух продуктов и похудела на 32 килограмма

Мира Маркина

32-летняя Зои Фицджеральд живет в Лондоне. Однажды она увидела свое отражение в зеркале и твердо решила похудеть. Отказ от чипсов и сладкого помог Зои достичь колоссальных результатов, пишет Daily Express.

Женщина отказалась от двух продуктов и сильно похудела
Фото: unsplash.comunsplash.com

До похудения женщина весила 95 килограммов. Лишний вес стал разрушать ментальное и физическое здоровье женщины. Когда Зои пришла на консультацию к терапевту, то узнала, что находится в преддиабетном состоянии. Женщина твердо решила изменить свою жизнь.

Чтобы избавиться от лишнего веса, британка сократила количество углеводов в рационе и начала есть больше белка, наладила питьевой режим. Также Фицджеральд регулярно ходила на прогулку – в обеденный перерыв и на выходных.

Зои считает, что важно изменить не только образ жизни, но и мышление, отношение к пище. Теперь женщина оценивает еду как источник энергии и здоровья организма, а не только удовольствия.

«На этом пути всегда будут неровности, но, если это сделала я, человек, у которого совершенно не было сил, значит, это может сделать каждый», — подчеркнула Зои.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему при похудении нельзя заменить все источники белка мясом птицы.

Здоровье,
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