Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Диетолог дала советы по изменению рациона питания для долголетия

Вечерняя Москва

Рацион питания человека имеет важное значение для здоровья. Врач-диетолог Лекси Эндкикотт рассказала, какие привычки в питании способствуют увеличению продолжительности жизни.

Как изменить рацион питания для долголетия
Фото:  Unsplash Unsplash

Так, по словам специалиста, необходимо исключить перекусы, которые способствуют перееданию. По ее словам, отказ от тяжелых перекусов в течение дня распространен среди долгожителей Окинавы. Кроме того, врач рекомендует отказаться от употребления алкогольных напитков и обработанных продуктов, так как в их составе много вредных веществ. В них содержится большое количество сахара, соли, они очень калорийны, а также они лишены необходимых витаминов, минералов, белков, клетчатки, воды и фитонутриентов.

Кроме того, следует ограничить употребление сладостей, отдавая предпочтение фруктам. Сладкие десерты можно позволять себе по праздникам, передает ФАН.

Джоанна Мазибуко из Южной Африки, которая отметила свой 128-й день рождения, призналась, что секрет ее долголетия заключается в употреблении молока и шпината.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители