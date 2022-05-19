Как изменить рацион питания для долголетия

Так, по словам специалиста, необходимо исключить перекусы, которые способствуют перееданию. По ее словам, отказ от тяжелых перекусов в течение дня распространен среди долгожителей Окинавы. Кроме того, врач рекомендует отказаться от употребления алкогольных напитков и обработанных продуктов, так как в их составе много вредных веществ. В них содержится большое количество сахара, соли, они очень калорийны, а также они лишены необходимых витаминов, минералов, белков, клетчатки, воды и фитонутриентов.